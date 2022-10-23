السودان.. عريس يحوّل تكاليف زفافه إلى وجبات طعام للمرضى

تحدى شاب سوداني العادات والتقاليد المتبعة في طقوس الزواج، وقام بتحويل تكاليف مراسم زفافه، إلى تجهيز وجبات طعام للمرضى بمستشفى أم درمان.

ووجدت هذه الخطوة استحسانا وتفاعلا واسعين من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تداولوا صورة له برفقة شبان وهم منهمكون في إعداد وجبات الطعام المخصصة للمستشفى.

وانهالت الدعوات للعريس؛ بسبب هذه المبادرة الأولى من نوعها، قائلين إنها تستحق الإشادة والتقليد، حيث تحدى الشاب العادات والتقاليد المتبعة في طقوس الزواج، وحوَّل تكاليفها إلى واحد من أعمال الخير، فاتحا طريقا جديدا على أمل أن يسير فيه آخرون من بعده.