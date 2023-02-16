قط سمين يصبح أهم عناصر الجذب السياحي في هذه الدولة
أصبح القط Gacek الذي يتميز بوزنه الزائد، من أهم عناصر الجذب السياحي في مدينة شتشتين البولندية، بعد أن حصد آلاف التقييمات الإيجابية في "غوغل".
وتضم مدينة شتشتين التي تقع شمال غرب بولندا ويعود تاريخها للعصور الوسطى، العديد من الأماكن السياحية التي يستمتع بها الزوار مثل قلعة "دوكس بوميرانيان" ومنتزه "كاسبروفيتش" وهما من أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في المدينة.
ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعليقات عبر الإنترنت، فإن القط ذي اللونين الأبيض والأسود يحصد التقييمات الأعلى.
وكان القط قد حصد شهرته في العام 2020، بعد أن نشر موقع إخباري محلي مقطع فيديو للقط انتشر لاحقًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونال إعجابا واسعا حينها.
وظهر القط Gacek لأول مرة في الشارع منذ حوالي 10 سنوات وكان الكثير من الأشخاص يهتمون به ويقومون أيضًا بإطعامه، وسرعان ما تحول من قط نحيل إلى قط سمين ليصبح مميزا جدا.
ويمتلك القط ما يقرب من 2600 تقييم على "غوغل"، وهو أكثر من أي معلم جذب آخر في شتشتين، وكانت معظم التقييمات من فئة 5 نجوم، مما جعله من أفضل مناطق الجذب السياحي في المدينة.
يُعرف هذا القط أيضًا باسم "King of Kaszubska Street"، وهو يعيش في صندوق خشبي خارج متجر في شارع كازوبسكا
وعلى الرغم من أن القط لا يتبع لأي مالك، فإن الأشخاص الذين يعملون في المتجر يقومون برعايته ويضعون لافتة خارج الصندوق الذي يعيش فيه بأن يقوم المارة بترك كل مالديهم من أطعمة له في حاوية مغلقة والامتناع عن مداعبته عندما يكون نائمًا.
وأكد معظم الأشخاص الذين رأوا القط أنه رقيق ورائع، إلا أن بعض الأشخاص اشتكوا من أنه قام بخدش أيديهم أو سرقة أطعمتهم.