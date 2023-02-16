قط سمين يصبح أهم عناصر الجذب السياحي في هذه الدولة

أصبح القط Gacek الذي يتميز بوزنه الزائد، من أهم عناصر الجذب السياحي في مدينة شتشتين البولندية، بعد أن حصد آلاف التقييمات الإيجابية في "غوغل".

وتضم مدينة شتشتين التي تقع شمال غرب بولندا ويعود تاريخها للعصور الوسطى، العديد من الأماكن السياحية التي يستمتع بها الزوار مثل قلعة "دوكس بوميرانيان" ومنتزه "كاسبروفيتش" وهما من أكثر مناطق الجذب السياحي شهرة في المدينة.

ولكن عندما يتعلق الأمر بالتعليقات عبر الإنترنت، فإن القط ذي اللونين الأبيض والأسود يحصد التقييمات الأعلى.