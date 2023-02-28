مصور فرنسي يكشف عن 168 ألف صورة نادرة عن السعودية

وثق مواطن سعودي، متخصص في السياحة، زيارته إلى منزل المصور الفرنسي رينيه تشيكوف مينوزا، الذي تولى خلال فترة سبعينيات القرن الماضي توثيق مراحل تطور المملكة.

وحرص ثواب السبيعي، صاحب حساب "سائح تيوب" على "تويتر"، على توثيق زيارته إلى منزل الفرنسي مينوزا في باريس، للاطلاع على الإرث النادر الذي يملكه عن السعودية.

وكشف المصور الفرنسي كيف كان يحتفظ بالصور، خلال قيامه بالتصوير في السعودية، حيث عمد إلى حمل حقيبة يمكنه وضع الثلج فيها، لضمان عدم تلف أفلام الكاميرا في ذلك الوقت من الحرارة.