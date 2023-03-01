وفاة الفيلسوف الإيراني جواد طباطبائي عن 77 عاما

توفي الكاتب والفيلسوف الإيراني جواد طباطبائي، الأربعاء، عن عمر ناهز 77 عاما في إحدى مستشفيات كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إيسنا".

وللراحل العديد من الدراسات والأبحاث في مجال الفلسفة والتاريخ والسياسة، وقدم نظرية "إيرانشهر" على أنها "استمرارية للفكر الإيراني في العصر الإسلامي".

وولد طباطبائي في مدينة تبريز شمال غرب إيران عام 1945، وتعلم الفرنسية في طفولته من كاهن في تبريز وأتقن اللغتين الإنجليزية والعربية في سن المراهقة، ومكث في مسقط رأسه حتى نهاية المدرسة الثانوية ثم ذهب إلى جامعة طهران لمواصلة دراسته في مجال القانون.

وبعد أن أكمل دراسته الجامعية في طهران وأكمل خدمته العسكرية، حصل على منحة دراسية من جامعة باريس وتوجه إلى فرنسا، وتمكن أخيرًا من الحصول على الدكتوراه ودبلوم في الدراسات العليا في مجال الفلسفة السياسية من جامعة السوربون.