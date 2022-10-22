أول امرأة تقود مهرجانًا عالميًا في السعودية.. من هي مي بنت عبدالعزيز الهلابي؟

يستقطب موسم الدرعية الثقافي والترفيهي في السعودية، زواراً كثر من المملكة والعديد من دول العالم، حيث باتت المدينة التي شكلت في الماضي نواة الدولة السعودية، وجهة نشطة للسياح والزوار، لكن اللافت هذا العام هو تكليف امرأة لقيادة هذا المهرجان الحافل بالفعاليات.

وتقود الأكاديمية مي بنت عبدالعزيز الهلابي، النسخة الثانية من موسم الدرعية الذي يتزامن مع موسم الرياض، ويستمر لنحو أربعة أشهر أيضاً، وبفعاليات ثقافية وترفيهية وفنية خاصة به، ومستمدة من مكانة الدرعية بكونها إحدى مواقع التراث العالمي، ومسجلة في منظمة اليونسكو الأممية.

ووقفت الهلابي أمام حضور كبير في حفل افتتاح الموسم، مساء الخميس الماضي، وبينهم وزراء وأمراء ومسؤولين كبار لتعلن انطلاق الموسم تحت قيادتها، والذي سيكون كأس السوبر الإيطالي، بين فريق إي سي ميلان وفريق إنتر ميلان أبرز أحداثه الرياضية.

وتحمل الهلابي شهادة بكالوريوس في برمجة الحاسوب عام 2004 من معهد الإدارة العامة في السعودية، ولديها خبرة عملية في مجال تطوير الأعمال والإدارة تمتد لنحو 15 عاماً عملت فيها بعدة مؤسسات.

فقد تولت الهلابي عدة وظائف في بنك الرياض بين عامي 2007 و2013، قبل أن تنتقل للعمل في القطاع الحكومي.

إذ عملت الهلابي مع برنامج التعليم والتطوير الوظيفي في صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بين 2014 و2017، والذي يستهدف تدريب الشبان والشابات السعوديين وإكسابهم المهارات والخبرات التي تسهل عليهم الحصول على وظائف.

وشغلت الهلابي منصب نائبة مدير عام الأحداث الرياضية الكبرى في الهيئة العامة للرياضة التي تحولت إلى وزارة الرياضة ومديرة محفظة المشاريع في الهيئة ذاتها بين 2017 و2019.

وتشغل الهلابي منذ يونيو/حزيران عام 2021 منصب المديرة العامة للفعاليات في وزارة الرياضة.

وتنضم الهلابي بالمهمة القيادية التي تم تكليفها بها، لسعوديات أخريات يشغلن مناصب دبلوماسية وحكومية وخاصة، ويزيد عددهن مع توجه الرياض لتمكين النساء وتسهيل دخولهن سوق العمل بالتزامن مع سن تشريعات تسهل تنقلهن ودراستهن.

فعاليات موسم الدرعية

تتضمن أبرز البطولات الرياضية التي سيشهدها موسم الدرعية 2022، بطولة لقفز الحواجز، بمشاركة فرسان من عدة دول، وبطولة لكرة السلة ، وكأس الدرعية للتنس، وسباق فورمولا.

كما تتضمن الفعاليات إقامة عدد من المباريات العالمية، وبينها لقاء يجمع حامل لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي فريق الهلال، وفريق نادي نيوكاسل الإنجليزي، إضافة إلى كأس السوبر الإيطالي، والذي سيجمع حامل لقب الدوري الموسم الماضي فريق إي سي ميلان، وبطل الكأس فريق إنتر ميلان.

وستقام فعاليات ترفيهية في قرية الدرعية الرياضية، وفعاليات ثقافية وترفيهية يومية.

وتقع الدرعية شمال غربي العاصمة السعودية الرياض، ويعود تاريخها إلى القرن الثامن عشر للميلاد، ومنها بدأ الأمير محمد بن سعود أولى خطوات إنشاء دولته التي استقرت بعد نحو قرنين من الزمن بتوحيد المملكة العربية السعودية قبل نحو ثمانين عاماً على يد الملك عبدالعزيز آل سعود.

وأنشأت السعودية هيئة تطوير بوابة الدرعية في ٢٠١٧؛ وخصصت 64 مليار ريال (نحو 17 مليار دولار) لتميل مشروع تطوير طموح يستهدف الحفاظ على تاريخ الدرعية، وتطوير الموقع التاريخي وتحويله إلى مركز للثقافة والتراث السعودي، بحيث يستقطب زواراً من مختلف دول العالم.

ويتضمن المشروع الذي تم إنجاز كثير من مشروعاته، إنشاء مسارح ثقافية ومضمار فورمولا وأكثر من 100 مطعم ومقهى وأماكن للتسوق وأخرى للراحة والاسترخاء ومواقع للضيافة والمعارض من ضمن 86 موقعاً رئيساً ليصبح المشروع وجهة سياحية عالمية تركز على الثقافة والتراث.

ويضم المشروع خمسة أماكن تحمل مسميات ميدان الملك سلمان ومدرج سمحان وميدان النصب التذكاري لأبطال المملكة وميدان القرية التاريخية، إضافة لستة متاحف هي متحف منزل آل سعود ومتحف الدولة السعودية وشبه الجزيرة العربية ومتحف رحلة المئة قصة ومتحف الفنون الرقمية ومتحف مسك للتراث ومركز الدرعية للفنون.