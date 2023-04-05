رمضان "مختلف" في المملكة المتحدة بسبب الأزمة الاقتصادية

وعادة ما يكون شهر رمضان مناسبا للتجّار الذين يبيعون المنتجات التي تحظى بشعبية لدى المسلمين.

ويعيش في إنجلترا وويلز حوالي 4 ملايين مسلم، نحو 40% منهم يعيشون في أكثر المناطق حرمانا في البلاد، وفقا لبيانات صدرت العام الماضي.

ويلاحظ علي أن الزبون الذي يشتري عادة "اثنين إلى ثلاثة كيلوغرامات" من الزلابية، وهي من الحلويات المقلية، أو غيرها من الحلويات، لا يشتري "إلا 500 غرام" هذه السنة.

في الشارع ذاته، اضطر جمال خالق (51 عامًا)، وهو مالك مشارِك لمتجر بقالة "تاج"، إلى رفع الأسعار في مواجهة التضخم.

ويعترف بأن ذلك "يجعل الأمور أكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون بالفعل من ارتفاع الأسعار".