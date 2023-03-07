ليالي "الشعبانية".. طقوس وتقاليد شعبية يمنية تراجعت بسبب الحرب

وخلال العقود الماضية، تلاشى جزء يسير من هذه الطقوس التي كانت تشهدها المدينة العتيقة جنوبي البلاد، حتى جاءت الحرب التي اندلعت في 2015، وما أفرزته من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، لتلتهم ما تبقى من موروث لإحياء هذه المناسبة، باستثناء الموشحات والأدعية التي لا تزال تُردد في المساجد.

ترف

وتقول المواطنة العدنية "أم صفوت" إن "مثل هذه العادات والتقاليد أصبحت ترفًا في الوقت الحالي، إذ بات الكثير من الأسر العدنية منشغلة بما يسدّ رمقها وجوعها وبكيفية مواجهة شهر رمضان ومتطلباته واحتياجاته المتعددة، في ظل تدني المرتبات وانهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وغياب سلطة الدولة".

وتعترف "أم صفوت" في حديثها لـ "إرم نيوز"، بأنها تخلّت عن عادتها في إعداد المعجّنات والحلويات التي تقوم بتوزيعها على منازل الجيران منذ العام 2008، بعد ظروف قاهرة تعرّضت لها أسرتها آنذاك، وتفاقم الأوضاع السيئة خلال السنوات الأخيرة بسبب الحرب.