محارب السرطان السعودي حمد بن جروان يكشف عن تطور إيجابي في العلاج

كشف الأكاديمي السعودي المعروف، حمد بن جروان، والذي يعد من أشهر محاربي مرض السرطان في المملكة، عن تطور إيجابي جديد في رحلته العلاجية لمواجهة المرض وسط تعاطف كبير من مواطنيه.

وأعلن جروان، الذي نجح في الصمود بوجه السرطان خلال سنوات إصابته بالمرض، أنه بدأ رحلة علاج جديدة في ألمانيا، وأن هناك تغيرًا كبيرًا في حالته رغم كونه لا يزال في بداية العلاج.

وظهر جروان في مقطع فيديو عبر تويتر، وبدا متفائلاً فيه كما عُرف دائما، وكتب: "بدأت في ألمانيا اليوم أول جرعه للعلاج، وتم وضع خطة علاجية لعلاج الأورام، وخطة علاج جديدة للأدوية".

وأضاف: الله يوفق الأمير #عبدالعزيز_بن_فهد ويكتب له السعادة مثل ما أسعدني بعلاجي واهتمامه المستمر، أقسم بالله إن تغير في وضعي شيء كبير وأنا في أول العلاج، والفضل لله ثم له".