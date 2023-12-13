بيتزا الثعابين والزواحف والصراصير تثير غضب الإيطاليين

أطلقت إحدى الجمعيات الإيطالية "معرض الرعب" الذي طرح أنواعا متعددة من البيتزا، بمكونات غريبة وخارجة عن المألوف، ضمن مهرجان المواد الغذائية في مدينة نابولي.

وتضمن المعرض أنواعا متعددة من البيتزا من جميع أنحاء العالم، أبرزها البيتزا الآسيوية بالثعابين والزواحف من هونغ كونغ، وبيتزا الصراصير والحشائش من فيتنام، وبيتزا الحمار الوحشي والموز من جنوب أفريقيا.

وبحسب المواقع المحلية، أصيب الإيطاليون بخيبة أمل شديدة من المعرض؛ إذ أبدى عشاق البيتزا انزعاجهم من تغيير مكوناتها الأصلية، التي عرفها العالم منذ عقود.

وقال القائمون على المعرض، إن الهدف من عرض الأنواع الغريبة للبيتزا هو لفت الانتباه إلى زيادة أنواع الأطعمة التي تقلد البيتزا الحقيقية.