بيتزا الثعابين والزواحف والصراصير تثير غضب الإيطاليين
أطلقت إحدى الجمعيات الإيطالية "معرض الرعب" الذي طرح أنواعا متعددة من البيتزا، بمكونات غريبة وخارجة عن المألوف، ضمن مهرجان المواد الغذائية في مدينة نابولي.
وتضمن المعرض أنواعا متعددة من البيتزا من جميع أنحاء العالم، أبرزها البيتزا الآسيوية بالثعابين والزواحف من هونغ كونغ، وبيتزا الصراصير والحشائش من فيتنام، وبيتزا الحمار الوحشي والموز من جنوب أفريقيا.
وبحسب المواقع المحلية، أصيب الإيطاليون بخيبة أمل شديدة من المعرض؛ إذ أبدى عشاق البيتزا انزعاجهم من تغيير مكوناتها الأصلية، التي عرفها العالم منذ عقود.
وقال القائمون على المعرض، إن الهدف من عرض الأنواع الغريبة للبيتزا هو لفت الانتباه إلى زيادة أنواع الأطعمة التي تقلد البيتزا الحقيقية.
وقال الإيطاليون، إن استخدام المعكرونة والجبن كطبقة علوية على البيتزا بحسب الطريقة الأمريكية أمر غير مقبول، كما أبدوا استياءهم أيضا من النسخة السويدية للبيتزا، التي تتيح لك إضافة أي مكون، بما في ذلك لحم الديك الرومي، والعسل، والفواكه المعلبة، والشوكولاتة، وكرات اللحم، حتى سلطة الكرنب.
وفي عام 2017، أضافت اليونسكو فن صناعة البيتزا في نابولي، إلى قائمتها للتراث غير المادي، والتي امتدت لتشمل مجموعة واسعة من الأسماء والممارسات المحمية مثل صناعة الشمبانيا، وإنتاج جبنة البارميزان، واستخدام اسمي جبنة الفيتا والتشيدر.
من جانبه، قال رئيس الجمعية التي أقامت المعرض إيتوري برانديني، "إن ضمان أصالة وصفات البيتزا وفن تحضيرها، يعني الدفاع عن الطبق الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من تقاليد البلاد".