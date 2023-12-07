مطعم ياباني يثير الجدل بخدمة "صفع" الزبائن

وأضافت "في البداية كان الزبون يتلقى الصفعة من موظف واحد فقط بناء على طلبه، لكن مع تزايد الطلب على الخدمة، عينت الإدارة عددا من الموظفات الراغبات في تنفيذ الصفعات، كما فرضت رسوما على الصفعة الواحدة قدرها 100 ين (70 سنتا)".

ونشرت صحيفة Liberty Times Net الصينية تقريرا عن خدمة الصفع التي يقدمها مطعم "إيزاكيا"، زاعمة أن المطعم فرض رسوما تصل إلى 500 ين (ما يعادل 4 دولارات) على الأشخاص في حال أرادوا اختيار الموظف الذي سيقوم بصفعهم، وأضاف التقرير أن الخدمة حظيت بشعبية كبيرة بين الرجال والنساء اليابانيين، فضلا عن السياح الأجانب الفضوليين.

وقالت الصحيفة، إنه "كلما كانت صفعات الموظفات قوية، كلما زاد حماس الزبائن وطلبوا المزيد".