بعد أكثر من 60 عاما على تخرجهما.. معمرتان تحصلان على الشهادة الجامعية

حصلت معمرة بريطانية تبلغ من العمر 101 عام على شهادتها الجامعية بعد أكثر من 60 عامًا من تخرجها بسبب الحرب العالمية الثانية التي شاركت فيها كممرضة.

ولم تحصل المعلمة المتقاعدة مادج براون ومعلمة أخرى هي شيلا جوردون (94 عامًا) على شهادة جامعية عندما درستا في كلية تدريب المعلمين في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، ولكنهما حصلتا الآن على الشهادة التي حلمتا بها طوال تلك الفترة.