أهالي ضحايا الزلزال في أوروبا: لسنا بخير

محمد وغيره من أهالي ضحايا الزلزال في أوروبا، شاركوا "إرم نيوز" مشاعرهم ولحظات الرعب الأولى التي عاشوها بعد الزلزال، وما بعدها من مشاعر فرح بنجاة أقاربهم أو حزن على من رحلوا بين ضحايا الكارثة.

وناشد أهالي الضحايا في أوروبا العالم للإسراع في تقديم مساعدات عاجلة للمشردين الناجين ولإنقاذ الأشخاص العالقين تحت الأنقاض.

حموها بأجسادهم لكن الثلاثة رحلوا

وقال محمد، الذي ينحدر من محافظة اللاذقية السورية في حديثه لـ "إرم نيوز": "تسكن عائلتي المكونة من أبي وأمي وأخي وعائلته في كهرمان مرعش، وبعد الزلزال فقِد أبي وأمي لمدة يوم كامل، حتى وجدناهما في حي قريب من منزلنا يحتمون في مزرعة لسوريين يعرفانهم".

وأضاف محمد: "سقط منزل أخي خلال الهزة الارتدادية الثانية التي تلت الزلزال وهم في داخله، وفي لحظات سقوطه كان أخي وزوجته وابنتهما يهربون نحو المطبخ، أما الطفل فلحق بهم لكنه لم يصل إلى المطبخ وبقي في الممر".

توفي الأب والأم والابنة بسبب انهيار سقف المطبخ عليهم، رغم أن الأب والأم شكّلا جسرًا من أجسادهم لحماية الطفلة، لكن الثلاثة توفوا على الفور، أما الطفل فبقي حيًّا لأنه علق في الممر، بحسب محمد.

ويضيف عم الطفل: "وصلنا إلى المكان في اليوم الثاني واستغرقت عمليات الحفر يومين، وعندما بدأت أسمع صوت ابن أخي، بدأت أساعد طواقم الدفاع المدني بالحفر بيدي، ووصلت إليه والتقطته وسحبته إلى الحياة".

وعن وضع العائلة، تحدث محمد: "الطفل بصحة جيدة، أصيب ببعض الرضوض، لكن باقي أفراد العائلة توفوا، قمنا بانتشال جثثهم.. الرحمة لأرواحهم".

وختم محمد حديثه بالقول: "لقد قضيت 3 أيام عصيبة، أصعبها اليوم الأول حين وصولي إلى تركيا، ورؤية من بقي على قيد الحياة، والحمدلله أنني سافرت إليهم. لقد أنقذت ابن أخي. والآن سأقدم للعائلة كلها فيزا إنسانية لأصطحبهم إلى بلجيكا".

وأعلنت برلين وبروكسل أنهما ستسهلان منح تأشيرات مدتها 3 أشهر للمتضررين السوريين والأتراك من الزلزال، الذين لديهم عائلات في ألمانيا وبلجيكا، دون أن تصدر بعد التعليمات التنفيذية لهذه القرارات الجديدة.