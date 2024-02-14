عرض زواج "استثنائي" من قصص الحب الروسية (فيديو)

انتشر مقطع فيديو لشاب في مدينة موسكو، تقدم بطلب يد حبيبته للزواج تزامنا مع عيد الحب، وعندما وافقت الفتاة على عرضه انطلقت أبواق السيارات التي رسمت شكل قلب.

وانتشر مقطع الفيديو المصور من إحدى شرفات مبنى سكني كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه 30 سيارة أجرة صفراء رسمت شكلا هندسيا لقلب حب، في ساحة أمام منزل الشابة التي طلب حبيبها يدها للزواج، وتظهر الشابة مسرعة وهي تصرخ بكلمة "نعم" مؤكدة أنها موافقة على الزواج.