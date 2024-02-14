عرض زواج "استثنائي" من قصص الحب الروسية (فيديو)
انتشر مقطع فيديو لشاب في مدينة موسكو، تقدم بطلب يد حبيبته للزواج تزامنا مع عيد الحب، وعندما وافقت الفتاة على عرضه انطلقت أبواق السيارات التي رسمت شكل قلب.
وانتشر مقطع الفيديو المصور من إحدى شرفات مبنى سكني كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر فيه 30 سيارة أجرة صفراء رسمت شكلا هندسيا لقلب حب، في ساحة أمام منزل الشابة التي طلب حبيبها يدها للزواج، وتظهر الشابة مسرعة وهي تصرخ بكلمة "نعم" مؤكدة أنها موافقة على الزواج.
ويحتفل الروس بعيد الحب في 14 فبراير، إذ ترتفع أسعار الورود الحمراء أضعاف سعرها الاعتيادي، فيما تمتلئ المطاعم والبارات بالرواد الشباب الذين يحتفلون بهذه المناسبة بتقديم الزهور والهدايا.
وفي السنوات الأخيرة، بات بعض الشباب في روسيا والعالم يختارون هذا اليوم المميز لطلب الزواج من شريكاتهم، خاصة وأن عيد الحب مرتبط بالرومانسية والعشّاق.