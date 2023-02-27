السعودية.. الرجال يتفوقون على السيدات في مهنة الشيف

هيمن الشبان السعوديون على حساب الفتيات في أول وأحدث دفعة خريجين من برنامج أكاديمي لتعليم الطبخ الاحترافي في السعودية، حيث باتت مهنة الشيف تستهوي الجنسين على حد سواء، وبتفوق رجالي في بعض الأحيان.

فمن بين 35 خريجا من برنامج "الطاهي الجوي" الأكاديمي الذي نظمته الخطوط الجوية السعودية لزيادة عدد الطهاة السعوديين في الشركة الحكومية، وجدت، رواء حنفي، نفسها برفقة ثلاثة سعوديات أخريات فقط، بينما الباقي كلهم شبان.

وتحمل حنفي شهادة البكالوريوس في التغذية العلاجية، لكن شغفها في عالم الطهي قادها للالتحاق بالدورة التدريبية التي استمرت ستة أشهر تنقلت فيها مع زملائها بين جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز وعدد من الفنادق العالمية المعروفة في المملكة لتتعلم مهارات الطبخ والتقديم والتعامل مع الزبائن.

فيما قاد شغف الشيف عبدالعزيز عبدالقادر، بالطبخ منذ صغره، الشاب السعودي للالتحاق بالدورة شأن غالبية المشاركين الشبان الذي يتزايد عددهم في قطاع الطهي بشكل لافت في السنوات القليلة الماضية وسط دعم رسمي لهذا التوجه.

ويعمل الخريجون الجدد، على متن طائرات الخطوط السعودية، ليصبح عدد الطهاة السعوديين من الجنسين، 40 شيف غالبيتهم شبان، من أصل 185 طاهٍ جوي في الشركة ينتمون لعدة جنسيات.