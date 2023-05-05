مسن سوداني اختار "الكمنجة" لمواجهة الحرب (فيديو)

عزة في هواك نحن الجبال.. بلحن هذه الأغنية الوطنية الرائدة، يحمل العم السوداني عصام الدين آلته الموسيقية، وكأنها تنطق عن أوجاعه، وما آلت إليه الأوضاع في بلاده.

لا يتوقف العم عن العزف، حتى في ظل أصوات القصف المدوي، الذي دمر الكثير من مباني حيه، وكأنه حول كل ذلك لخلفية درامية مفزعة، معلنا رفضه بهذه الكمنجة البسيطة عن هذا الصراع، الذي سيدفع هو وباقي الشعب السوداني فاتورته، وليس أحدا آخر.

عصام الدين الأمين، تحدث لـ"إرم نيوز" عن الظروف الحالية، وما لها من أثر لن يزول على المدى القريب، متمنيا أن يكون كل هذا مجرد كابوس، أو غيمة سوداء عابرة.

وها هو، شأنه شأن كل السودانيين، لا يمكنه التوقف عن الحياة، والأمل، رغم تضرر أوضاعه المعيشية، ولكن ماذا يفعل، يسير أموره قدر الإمكان، وكأن لسان حاله يتساءل بألم.. أليس الفرج بقريب؟