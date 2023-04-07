"عطر الكلام" للقرآن الكريم تحصد 6 شهادات من غينيس

ونشر المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، مقطعاً حول المسابقة، علق عليه قائلاً: "من أصل 50 ألف مشترك، تم اليوم ختام المسابقة الأكبر للقرآن والأذان في العالم".

وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: "20 فائزا بجوائز وصلت قيمتها إلى أكثر من 12 مليون ريال".

وقدم التهنئة للمتسابق شاهمرادي لحصوله على المركز الأول من فئة القرآن، وللمتسابق محمد الشريف لحصوله على المركز الأول في فئة الأذان.