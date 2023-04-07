"عطر الكلام" للقرآن الكريم تحصد 6 شهادات من غينيس
حصدت مسابقة "عطر الكلام" للقرآن الكريم والأذان العالمية، 6 شهادات من موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية، في إنجاز مبهر يضاف للمسابقة.
ودخلت مسابقة "عطر الكلام" موسوعة غينيس كأكبر مسابقة لتلاوة القرآن الكريم من حيث عدد المشتركين فيها، وأيضا أكبر مسابقة لرفع الأذان من حيث عدد المشتركين، وأكبر مسابقة لتلاوة القرآن من حيث مجموع الجوائز، وأكبر مسابقة لرفع الأذان من حيث مجموع الجوائز، وأكبر جائزة مالية لمسابقة تلاوة قرآن للمركز الأول، وأكبر جائزة مالية لمسابقة رفع الأذان للمركز الأول".
ونشر المستشار السعودي تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة، مقطعاً حول المسابقة، علق عليه قائلاً: "من أصل 50 ألف مشترك، تم اليوم ختام المسابقة الأكبر للقرآن والأذان في العالم".
وأضاف آل الشيخ في تغريدة عبر تويتر: "20 فائزا بجوائز وصلت قيمتها إلى أكثر من 12 مليون ريال".
وقدم التهنئة للمتسابق شاهمرادي لحصوله على المركز الأول من فئة القرآن، وللمتسابق محمد الشريف لحصوله على المركز الأول في فئة الأذان.