"الغريق يتعلق بقشة".. "الشعوذة" تزدهر في شمال سوريا

"ابني ممسوس"

وتسرد سارة الجواد، وهي أمٌ لشابٍ عشريني من ريف القامشلي الشرقي؛ حكايتها مع ابنها ورحلة علاجه التي طال أمدها على يد السحرة أو بما يُطلق عليّهم محلياً "الشيوخ" ضاربين بعرض الحائط الطب، والعلاج العضوي لمواطن الألم الذي استفحل لتسوء معه حالة الشاب.

وتقول سارة إنّ "أبنها دخل بحالة كآبة وانطواء بعد رسوبه في الشهادة الثانوية؛ رغم أنّه كان من المميزين فقررنا بعد صدمته وفقدان الأمل من إخراجه مما هو فيه عرضه على أحد المشايخ الذي يجمع ويصرف الجن خوفاً من أن يكون ممسوساً؛ بعد أن نصحنا الكثير من الأصدقاء والجيران بذلك".

وتتابع: "الغريق يتعلق بقشة.. عرضناه على أكثر من طبيب نفسي وبشري إلا أن وضعه كان يزداد سوءً يوماً بعد يوم، إلا أن علاج الساحر أزم الأمور فعلاجه كان عبارة عن أبخرة، وحبوب تسبب الإسهال بحجة أن ابنها أكل طعاماً فيه سحر"، حسب تعبيرها.