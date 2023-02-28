قضية تسميم التلميذات في إيران تتفاعل وسط تضارب في التصريحات الرسمية

ما زالت قضية تسميم مئات التلميذات في مدينة قم ،كبرى المدن الإيرانية المقدّسة، مشتعلة وسط تضارب في التصريحات الرسمية بشأن الجهة التي تقف خلف هذه الواقعة الصادمة.

ومنذ نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، أفادت وسائل إعلام محلية بوجود حالات تسمّم في الجهاز التنفّسي لمئات الفتيات ،اللواتي تناهز أعمارهن عشر سنوات، في مدارس قم (وسط)، حسب ما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية.

وتمّ إدخال عدد منهن إلى المستشفى لفترة وجيزة.

وزعم البرلماني الإيراني، جلال رشيدي كوجي مساء الإثنين أن "حالات تسمم طالبات المدارس تم الإشراف عليها من الخارج بكل تأكيد، لأنها حدثت بشكل متسلسل ومستمر، لهذا يتوجب القيام بتحقيقات استقصائية" بحسب موقع إيران إنترناشيونال.

من جهته وصف زعيم الطائفة السنية في إيران مولوي عبد الحميد الواقعة بأنها "انتقام من الفتيات والنساء بسبب انتفاضتهن ضد النظام الإيراني".

وكانت السلطات الإيرانية نفت بداية وقوع التسمم؛ إذ قال يوسف نوري، وزير التربية والتعليم الإيراني يوم الـ15 من فبراير (شباط)، إن تسمم الطالبات "إشاعة" وادعى أن الطالبات اللواتي نُقلن إلى المستشفى مصابات بـ"أمراض كامنة".