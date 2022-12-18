إنديرا أمبيو تتوج بلقب ملكة جمال فرنسا 2023

توجت إنديرا أمبيو وهي طالبة اتصالات تبلغ 18 عامًا، مساء السبت ملكة جمال فرنسا 2023، في ختام حدث سعى القائمون عليه هذا العام إلى تحديث صورته من خلال تعديل معايير الأهلية للمشاركة في المسابقة.

وقالت أمبيو وهي ملكة جمال منطقة غوادلوب، إنها تعيش حلم اليقظة بعد تسلمها التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير.

دافعت أمبيو خلال المسابقة عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته الأحد ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، مختتمة كلامها بعبارة "Allez les Bleus!" التشجيع الشهير لمنتخب الديوك.

وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفًا لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن تتراوح أعمارهن بين 18 و24 عامًا وألا يقل طول القامة عن 1,70 متر وأن يكنّ دون أطفال.