"دوران الأغنام".. مقاطع تثير الجدل وتفسيرات متباينة في عدة دول
شغلت ظاهرة "دوران الأغنام" مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مع ظهور أول فيديو يوثق ذلك في الصين، ليبدأ بعدها انتشار مقاطع توثق ذات الظاهرة في عدد من البلدان حول العالم.
وجذبت هذه الظاهرة، العديد من أصحاب النظريات في محاولة لإيجاد تفسير لها بعد الدعوى أنها "ظاهرة مستحدثة وجديدة وغريبة".
ورصدت مقاطع فيديو دوران الأغنام في مختلف البلدان تارة مع عقارب الساعة وأخرى مع عكس عقارب الساعة في سلوك غريب ومحير.
فما تفسير هذه الظاهرة التي حيرت العديد من الناس؟
عدوى الليستريا
أحد أكثر التفسيرات ترجيحا ما يعرف باسم "مرض الدوران" أو "الليستريا" وهو مرض شائع بين الحيوان بشكل عام، ويحدث عندما يتغذى على مواد ملوثة بالبكتيريا الليسترية، وغالبا ما تحدث الوفاة بسبب هذه البكتيريات بعد 4 إلى 48 ساعة من ظهور الأعراض.
وتصيب الليستريا جانبا واحدا من دماغ الحيوان، ما يدفع بالقطيع للدوران بهذه الطريقة، وفي الحالات الشديدة تسبب البكتيريا شللا في الجانب المصاب.
سلوك طبيعي
بدورهم، أكد اختصاصيون في القطاع الحيواني أن ما يبدر من الأغنام "سلوك طبيعي"، إذ أرجع الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية لورانس المجالي هذه الظاهرة إلى ما يعرف بـ"سلوك الأمومة".
وقال في تفسير للفيديو الذي انتشر في مدينة الكرك، إنه من المرجح أن تكون أمهات الأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة إلى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى.
وأكد المتحدث الرسمي في بيان له أن ظاهرة دورانها انتهت بمجرد تواصل الأغنام مع المواليد.
على صعيد آخر، أكد مات بيل الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، أن الأغنام تقوم بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة، لافتا إلى أن البقاء في الحظيرة لوقت طويل يدفع الأغنام إلى هذا السلوك النمطي، وهو الدوران المتكرر.
من جهته، استبعد أندرو فيش أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية، أن يكون السبب وراء هذا السلوك "مرض الدوران"، وأوضح أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.
وشدد العديد من مربي الأغنام، أن مثل هذه الظاهرة تحدث غالبا في الشتاء، وترجو بها الأغنام "الدفء".
وقال صاحب حظيرة في السعودية إن هذه الظاهرة تحدث عادة وهي طبيعية، موثقا في مقطع فيديو دوران الأغنام عنده.
وأوضح أن سبب هذا يعود لأن الأغنام خائفة، لافتا إلى أن "الأغنام أخذت في الدوران عنده، بسبب تأخر الشعير عليها بعد أن رأت الرعاة يقومون بتوزيعها أمامها".
عاصفة مغناطيسية
وفي تفسير آخر للظاهرة، قال الخبير الفلكي عماد مجاهد زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية، إن الشمس في طريقها إلى الذروة الشمسية النادرة التي يتوقع أن تصل إليها في 2024 و2025، بحيث تمر الشمس بهذا النشاط الكبير كل 100 عام تقريبا.
وأضاف أنه عندما تصل الشمس إلى هذه الدورة تتأثر الأرض بالنشاط الشمسي الضخم مثل التعرض لعواصف مغناطيسية شمسية تؤدي إلى حدوث تشويش في الاتصالات اللاسلكية وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية وتغيرات في المناخ وغيرها، وعليه فيمكن أن تكون الأغنام قد أخذت تتأثر بالحقول المغناطيسية التي تزداد بوتيرة أعلى من السابق، وراحت تتحرك في حلقات دائرية.
وتابع: "ربما نشهد أيضا حركات غريبة لدى الطيور والحيوانات والأسماك في الشهور والسنوات القليلة المقبلة".
نظريات المؤامرة
كعادة أي ظاهرة غريبة، ينشط أصحاب نظريات المؤامرة واتهامهم للمتهم القديم الجديد "الماسونية" بأنه مدبر كل ذلك.
إذ مع انتشار مقاطع فيديو لدوران الأغنام، بدأت تروج أحاديث عن مؤامرة للماسونية وأنها السبب في ذلك، إذ تم اتهامها بإطلاق فيروس جديد وكان "دوران الأغنام" أولى تجاربها في ذلك.
وقد بدأت "الماسونية" هذه المؤامرة الجديدة من "قمة المناخ" وهدفها تقليل الماشية في دول أوروبا وتجويع البشر، بحسب مغردين.
بينما أعاد مستخدمون لمواقع التواصل، اتهام، تقنية G5 بأنها وراء ذلك، وأن آثارها من تسبب في دخول الأغنام بهذه الظاهرة الغريبة.
تفسيرات دينية
لا تغيب كالعادة، التفسيرات الدينية، عن الظواهر الغريبة والتي تعتمد على إرجاع الأمور إلى حقائق دينية وغيبية.
ونشط العديد من المسلمين في تفسير ظاهرة "دوران الأغنام" على أنها دلالة ومؤشر على "حدث كبير" من الله سيأتي، فيما أكد البعض أن الظاهرة تعد واحدة من علامات الساعة القادمة.
وزعمت صاحبة حساب، تعرّف نفسها بأنها "مفسرة أحلام" أن هذه الظاهرة توافق رؤى عن سقوط شيء من الفضاء على الأرض، ويرجح أن "دوران الأغنام" نوع من الحماية تقوم به لتفادي هذا الشيء، الذي يحوي موجًا مغناطيسيًا عاليًا يقترب من الأرض وتشعر به".
ورأى فريق أن "دوران الأغنام" يأتي ضمن تفسير لآيات "سورة الدخان"، التي تتحدث عن بعض علامات يوم القيامة.
وشدد آخرون أنها "إنذار" للناس؛ نظرا لأن الحيوانات تستشعر قبل البشر بالكوارث القادمة.
بدوره، أعلن مفتي عام الأردن عبدالكريم الخصاونة أن الباحثين قد اجتمعوا وبحثوا في الأحاديث النبوية الشريفة ولم يجدوا شيئا عن هذه الظاهرة، لافتا إلى أن هذه الظاهرة ليس لدائرة الإفتاء علاقة بها، بحسب وكالة "عمون".
وأكد مفتي الأردن عدم وجود أيّة علاقة لظاهرة دوران الأغنام حول نفسها في الكرك بالدين، مشددا على أنها لا تدل على علامات اقتراب الساعة.