"دوران الأغنام".. مقاطع تثير الجدل وتفسيرات متباينة في عدة دول

سلوك طبيعي

بدورهم، أكد اختصاصيون في القطاع الحيواني أن ما يبدر من الأغنام "سلوك طبيعي"، إذ أرجع الناطق الإعلامي لوزارة الزراعة الأردنية لورانس المجالي هذه الظاهرة إلى ما يعرف بـ"سلوك الأمومة".

وقال في تفسير للفيديو الذي انتشر في مدينة الكرك، إنه من المرجح أن تكون أمهات الأغنام تبحث عن مواليدها في الحظيرة والمقسمة إلى عدة حظائر داخلية بعد رجوعها من المرعى.

وأكد المتحدث الرسمي في بيان له أن ظاهرة دورانها انتهت بمجرد تواصل الأغنام مع المواليد.

على صعيد آخر، أكد مات بيل الأستاذ في قسم الزراعة بجامعة هارتبوري في جلوستر بإنجلترا، أن الأغنام تقوم بهذا السلوك المتكرر بسبب شعورها بالإحباط نتيجة البقاء في الحظيرة لفترات طويلة، لافتا إلى أن البقاء في الحظيرة لوقت طويل يدفع الأغنام إلى هذا السلوك النمطي، وهو الدوران المتكرر.

من جهته، استبعد أندرو فيش أستاذ طب إنتاج الماشية والأغنام في جامعة ملبورن الأسترالية، أن يكون السبب وراء هذا السلوك "مرض الدوران"، وأوضح أن هذه العدوى عادة تصيب بين 1 و10% فقط من القطيع.