مخالفة "صادمة" للمزاح ببالونات الماء في الكويت (فيديو)

يعرض أحد المتاجر الإلكترونية في الكويت، توصيل طقم بالونات مياه بسعر خمسة دنانير ونصف الدينار (نحو 17 دولارًا)، بهدف اللهو بها من خلال رميها على السيارات والعابرين في الطريق على سبيل المزاح.

لكن تلك اللعبة التي تنتشر بشكل كبير في البلد الخليجي الذي يشهد احتفالات وطنية واسعة اليوم الأحد، قد تقود منفذها لدفع غرامة تبلغ أكثر من 1600 دولار عقوبة على تلك المخالفة التي تكافح الشرطة الكويتية لمنعها.

ويواجه أربعة فتيان في الكويت، دفع تلك الغرامة الكبيرة عن كل واحد منهم بعد ضبطهم يرمون بالونات المياه في أحد شوارع البلاد على سيارات وعابرين في الطريق، بينما يتوقع ضبط المزيد من المخالفين خلال الاحتفال الذي يستمر ليوم غدٍ الإثنين.