مخالفة "صادمة" للمزاح ببالونات الماء في الكويت (فيديو)
يعرض أحد المتاجر الإلكترونية في الكويت، توصيل طقم بالونات مياه بسعر خمسة دنانير ونصف الدينار (نحو 17 دولارًا)، بهدف اللهو بها من خلال رميها على السيارات والعابرين في الطريق على سبيل المزاح.
لكن تلك اللعبة التي تنتشر بشكل كبير في البلد الخليجي الذي يشهد احتفالات وطنية واسعة اليوم الأحد، قد تقود منفذها لدفع غرامة تبلغ أكثر من 1600 دولار عقوبة على تلك المخالفة التي تكافح الشرطة الكويتية لمنعها.
ويواجه أربعة فتيان في الكويت، دفع تلك الغرامة الكبيرة عن كل واحد منهم بعد ضبطهم يرمون بالونات المياه في أحد شوارع البلاد على سيارات وعابرين في الطريق، بينما يتوقع ضبط المزيد من المخالفين خلال الاحتفال الذي يستمر ليوم غدٍ الإثنين.
وتتشدد الشرطة الكويتية في منع ذلك المزاح الثقيل بالماء كما يسميه البعض، بعد الشكاوى الكثيرة منه، سيما في احتفالات البلاد باليوم الوطني ويوم الاستقلال اللذين يصادفان يومي الـ25 والـ26 من شباط/فبراير من كل عام.
وظهر وزير الداخلية الكويتي، الشيخ فهد اليوسف الصباح، وكبار ضباط الشرطة، في جولات ميدانية بشوارع البلاد للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والأمن خلال الاحتفالات التي يشارك فيها كثير من السكان، وسط دعوة الأهالي لضبط أبنائهم، ومنعهم من استخدام بالونات المياه.
وتقول الشرطة الكويتية إن القانون سيطبق على الجميع، بمن في ذلك الأحداث، إذ سيتم فرض العقوبة التي تنص على تغريم المخالفين بين 50 و 500 دينار (نحو 160 إلى 1600 دولار).
وسيتم إخطار المخالفين عبر تطبيق (سهل) بالمخالفات، وفي حال عدم الدفع ستتم إحالتهم إلى النيابة العامة.
وقدرت الهيئة العامة للبيئة إهدار 20 مليون جالون من المياه خلال الأعياد الوطنية في عام 2023، مشيرةً إلى أن هذه الكمية من المياه كافية لأن يعيش بها 10 ملايين فرد لمدة يومين في بلد محدود الموارد المائية، مثل: الكويت.
ورغم كون إلقاء بالونات المياه، يكون على سبيل المزاح، فإن تلك اللعبة تتسبب بخوف سائقي السيارات من قوة صوت الارتطام الذي قد يتسبب بحوادث مفاجئة، بجانب وقوع إصابات بالفعل لمن يتلقى بالونة في وجهه، كما تؤكد مستشفيات الكويت التي تتلقى المصابين.