"قرصان المطاعم".. محتال يتناول الطعام 127 مرة ويتهرَّب من دفع الحساب

ألقت الشرطة الهولندية القبض على رجل يبلغ من العمر 58 عامًا في مدينة "دلفت"، بعد أن تناول الطعام أكثر من 127 مرة في مطاعم محلية دون دفع الفواتير، من خلال ادّعائه المرض.

ووفقًا للصحف المحلية، لفت "الرجل المحتال" نظر نادل يعمل في أحد المطاعم، بعد أن دعا زبائن لا يعرفهم لتناول العشاء معه، فيما عرض على آخرين مشروبات مجانية، وبعد دقائق بدأ يحرك ذراعه اليسرى بشكل غريب وكأنه أُصيب للتو بسكتة دماغية، وعندما تم استدعاء المسعفين، أجروا له فحوصات مؤكدين أنه سليم تمامًا، رافضين نقله للمستشفى، بحسب طلبه.

وقبل مغادرة المسعفين، اقترب النادل من الرجل طالبًا منه تسديد الحساب، فاستأذنه الرجل بتأجيل الدفع لأنه مضطرب ولا يشعر بأنه على ما يرام، فوافق النادل، لكنه طلب منه اسمه وعنوانه، وعندما زوَّده بهما، صُدم المسعفون وقالوا للنادل إن الرجل أعطاهم عنوانًا مختلفًا منذ دقائق.

وبعد أن ظن الرجل أنه سيهرب من دفع فاتورة بـ110 يورو بمسرحية المرض، اتصل النادل بالشرطة، التي أكدت أنها تبحث عنه منذ سنوات، بعد أن قدم أصحاب المطاعم المحيطة أكثر من 127 شكوى ضده، مؤكدين أنه تناول الطعام وادَّعى المرض للتهرب من دفع الحساب.

وبحسب الصحف، ليس من الواضح ما إذا كان "قرصان الطعام" لا يزال رهن الاحتجاز، أو ما إذا كانت الشرطة ستتمكن من إجباره على تسديد آلاف اليوروهات المستحقة لأصحاب المطاعم.

وبسبب قوانين الخصوصية الشخصية في البلاد، لن يتمكن أصحاب المطاعم الأخرى من التعرف على الرجل وحماية أنفسهم منه، لأنهم لا يعرفون اسمه أو شكله.