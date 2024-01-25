"إيكيا صائد الغابات".. وثائقي يهاجم عملاق المفروشات

ينتقد فيلم وثائقي إقدام شركة "إيكيا" السويدية العملاقة، على قطع أعداد كبيرة من أشجار الغابات في العالم، بمعدّل واحدة كل ثانيتين بغية إنتاج مفروشاتها.

وأقيم العرض التمهيدي للفيلم هذا الأسبوع ضمن مهرجان "فيبادوك" في مدينة بياريتز الفرنسية، وهو من إخراج كل من ماريان كرفريدن وكزافييه دولو، واشترك في إنتاجه موقع "ديسكلوز" Disclose للإعلام الاستقصائي وشركة "بروميير لينيي" Premières Lignes.

وقابَل المخرجان في رومانيا وبولندا والسويد والبرازيل ونيوزيلندا ناشطين غاضبين من استغلال أخشاب الغابات، وممثلين عن هذه الصناعة الأساسية للشركة العالمية التي بلغت مبيعاتها نحو 48 مليار دولار في العام 2023.

تهريب أشجار البلوط

وقال مخرج الفيلم والصحافي الاستقصائي كزافييه دولو "قدمنا مساهمتنا، لكننا، نحن الصحافيين، لسنا الوحيدين، إذ سبقنا إلى ذلك المواطنون والمنظمات غير الحكومية التي عملت على تحديد المناطق المستغلة وتوثيق عمليات قطع أشجار الغابات".

وانطلق تحقيق "ديسكلوز" في أعقاب تحقيق سابق عُرض العام الفائت عن تهريب أشجار البلوط من فرنسا إلى الصين، كشف أن مقاولين من الباطن لصالح "إيكيا" يلجأون إلى "استخدام العمل القسري في السجون والمستعمرات العقابية في بيلاروس"، بحسب ما ذكره الموقع الاستقصائي.

وقالت ماريان كرفريدن التي شاركت في إخراج الفيلم "وجدنا أن التعمق في التحقيق ضروري. وسرعان ما تبيّن لنا أن الزاوية البيئية هي الأنسب، إذ إن قطع شجرة كل ثانيتين فقط لتلبية احتياجات +إيكيا+، أمر هائل".