الملكة رانيا تقيم حفلاً بمناسبة زفاف الأمير حسين (صور)

نشرت الملكة رانيا العبدالله، على صفحتها في "فيسبوك"، صورا من حفل العشاء الذي أقامته، أمس الإثنين، بمناسبة زفاف نجلها الأمير حسين ولي عهد الأردن، على رجوة آل سيف، في الأول من الشهر المقبل.

وحضر الحفل الذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي/ مضارب بني هاشم، العديد من أميرات العائلة المالكة، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة السيف، بالإضافة إلى مدعوات من مختلف محافظات الأردن.

وتخلل الحفل رسمًا بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية.