الملكة رانيا تقيم حفلاً بمناسبة زفاف الأمير حسين (صور)
نشرت الملكة رانيا العبدالله، على صفحتها في "فيسبوك"، صورا من حفل العشاء الذي أقامته، أمس الإثنين، بمناسبة زفاف نجلها الأمير حسين ولي عهد الأردن، على رجوة آل سيف، في الأول من الشهر المقبل.
وحضر الحفل الذي أقيم في الديوان الملكي الهاشمي/ مضارب بني هاشم، العديد من أميرات العائلة المالكة، والأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، والأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، وعدد من أفراد عائلة السيف، بالإضافة إلى مدعوات من مختلف محافظات الأردن.
وتخلل الحفل رسمًا بالحناء وزفة العروس وأغاني وأهازيج تراثية وشعبية أردنية وسعودية.
ورحبت الملكة رانيا بالحضور: "أهلاً وسهلاً فيكم، مبسوطة إنكم هون حتى تشاركونا فرحتنا. يعني الحمد لله اليوم كثير عزيز علينا، ولعيلتنا الكبيرة بقول: إنْ ما وسعتكم بيوتنا بتوسعكم قلوبنا والفرحة وحدة. حسين ابنكم وأنتوا أهله وهذا عرسكم. حسين هو فرحتي الأولى، ابني البكر... وزي أي أم أنا من زمان بحلم أشوفه عريس والحمد لله اليوم بلشنا احتفالاتنا بعرسه، وإن شاء الله يتمم على خير".
وتوجهت الملكة رانيا بالحديث إلى والدة العروس بالقول: "أم فيصل، إحنا عنا بنقول دايماً بتعرفوا البنت من أمها وأنا بحكيلكم الأم جوهرة، "عزة" أنا بعرف أنا كنت محلك قبل شهرين وبعرف شعورك... بس بدي أطمنك إنه رجوة بعيونا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها".