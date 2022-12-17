الملك تشارلز يرحب بـ "هاري وميغان" في حفل تتويجه المقبل
تعهد تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، بدعوة نجله الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل لحفل تتويجه الربيع المقبل، وسط تداعيات المسلسل الوثائقي المثير للجدل الذي يُعرض على شبكة "نتفليكس"، وفق ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".
وقالت الصحيفة: "رغم أن الدعوات الرسمية للحدث الذي سيُقام، العام المقبل، لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن العديد من المصادر المقربة كشفت أن تشارلز أخبر هاري وميغان بأنهما سيكونان موضع ترحيب في هذا الحدث التاريخي".
ولم تتغير وجهة نظر تشارلز وتصرفاته، رغم الاتهامات الموجهة من قِبل هاري وميغان له ولباقي أفراد العائلة المالكة مؤخرًا في إطار عرض المسلسل المثير للجدل.
وكانت الدعوات قد تزايدت لتجريد هاري وميغان من ألقابهما الملكية كدوق ودوقة ساسكس بعد إصدار المسلسل المكون من عدة أجزاء على "نتفليكس" الذي انتقد بشدة العائلة المالكة، لكن يبدو أن المؤسسة الملكية تفضل الصمت وعدم خوض معركة مستمرة في هذا الصدد.
من جانبها، قالت كاتبة السيرة الملكية، سالي بيدل سميث، إن الأمير هاري أعطى والده فرصة حقيقية لسحب اللقب الخاص به وزوجته.
وأضافت "سميث" أن الملك تشارلز مؤهل بالتأكيد للقيام بذلك، لكن العديد من المصادر أشارت إلى أن أفراد العائلة المالكة يريدون مواصلة ارتباطاتهم العلنية، على الرغم من هذه الانتقادات ولا يرغبون في التعليق.
إلى ذلك يخطط الملك تشارلز وزوجته كاميلا لعقد أكبر حدث ملكي للاحتفال بعيد الميلاد منذ 5 سنوات، لكن من غير المرجح أن يحضر الأمير هاري وميغان.
وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أنه تمت دعوة أفراد العائلة المالكة بما في ذلك الأمير أندرو وعائلته، وطليقته سارة فيرغسون، ومايك تيندال، زوج زارا تيندال حفيدة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية، لقضاء عيد الميلاد في ساندرينغهام.