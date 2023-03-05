بعد الاعتقاد بوفاتها.. العثور على أمريكية مفقودة من 30 عاما

بعد مرور 30 عامًا على اختفائها واعتقاد أنها في عداد الأموات، عثرت أسرة الأمريكية باتريشيا كوبتا التي تبلغ من العمر 83 عاما، عليها داخل دار مسنين في بورتوريكو.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، فإن كوبتا شوهدت آخر مرة في بيتسبيرغ صيف 1992، وفقا لنشرة لمركز الاستجابة للطوارئ في بنسلفانيا، إذ أبلغ زوجها بوب كوبتا، عن اختفائها بعد بضعة أشهر في الخريف، وفي ذلك الوقت قال للسلطات إنه ليس من غير المألوف أن تغيب زوجته عن الأنظار لفترات، "عدت إلى المنزل ذات ليلة ولم أجدها".