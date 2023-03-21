جامعة سعودية تطلق أول بكالوريوس للسينما والمسرح

وكشفت الجامعة عن تحضيرها لإطلاق البرنامج الدراسي الجديد على مستوى جامعات المملكة منتصف العام الماضي، قبل أن يرى النور بالفعل.

ويقول القائمون على البرنامج التدريسي الجديد إنه يواكب تطوير القطاعات الثقافية والفنية والترفيهية التي تتضمنها رؤية المملكة 2030، وتنص عليها اتفاقية التعاون بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لتعزيز البرامج التعليمية والأنشطة الثقافية في قطاع التعليم.

ويؤهل البرنامج الجديد خريجيه للعمل في العديد من الوظائف المهنية في مجالات كتابة السيناريو، والإخراج السينمائي والمسرحي، والنقد الفني والجمالي، والإنتاج الدرامي، وإنتاج الرسوم المتحركة، ومهارات الأداء المسرحي والسينمائي، والمؤثرات السمعية والبصرية، والإدارة السينمائية والمسرحية وغيرها.

وسيسهم البرنامج، وفق إدارة الجامعة، في صنع مسارات عملية للثقافة والفنون في المملكة بما يضمن توفير بيئة تعليمية حاضنة للمواهب الوطنية الإبداعية، حيث تحتاج تلك القطاعات إلى متخصصين مؤهلين في ظل عدم وجود برامج مماثلة تقدمها الجامعات السعودية لمرحلة البكالوريوس حالياً، والتي تعد من التخصصات الاتصالية الداعمة لتطور وتنمية المجالات التي تتضمنها الرؤية.