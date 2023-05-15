لبنان.. عام دراسي آخر يتعثر وطلبة وأساتذة ضحية التعليم الرسمي

يفصل أقل من شهرين طلبة المدارس في لبنان عن موعد إجراء الامتحانات الرسمية، التي حددت وزارة التربية تاريخ انطلاقها في الأسبوع الأول من شهر تموز/ يوليو.

تنطلق الامتحانات بعد التحاق طلبة القطاع الرسمي بمدارسهم إثر إضراب أساتذة التعليم الرسمي الذي تواصل منذ التاسع من كانون الثاني/ يناير لغاية نهاية نيسان/ أبريل، احتجاجا على تدني قيمة رواتبهم وتراجع التقديمات المكتسبة من طبية واجتماعية.

وفي هذه الفترة القصيرة الفاصلة، على هؤلاء الطلبة كما على الهيئة التعليمية، تعويض ما فات من المناهج المقررة، قبل الاستحقاق الداهم.

وتعتبر الأطراف التربوية المختلفة أن امتحانات هذا العام لن تكون سوى نسخة مكررة وأكثر تشوها عن امتحانات العام الماضي، لتشابه الظروف ولبلوغها أكثر مرحلة متقدمة من التعقيد، وهذه الامتحانات بالتالي لن تقيّم عمليا قدرات الطلبة ومهاراتهم وستكون بمثابة إفادات.

وعلى خط وزارة التربية، الاستعدادات قائمة لإنجاز الامتحانات في مواعيدها مع مراعاة التعثر الذي رافق العام الدراسي من خلال تقليص المنهج للطلبة الملتحقين حديثا بمدارسهم، وأيضا من خلال تقليص مواد الامتحان من تسع إلى ست أو خمس مواد.

مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية جورج داوود قال لـ"إرم نيوز"، إن "وزارة التربية لجأت إلى الامتحانات كونها الطلقة الأخيرة، ولأنها تؤمن العدالة والمساواة، بدل استنسابية المدارس الخاصة والرسمية في إجراء امتحاناتها الخاصة لطلابها، ولكون الشهادة الرسمية تبقى أفضل من إفادات النجاح".

وعن كلفة إجراء الامتحانات ومصادر التمويل في ظل العجز القائم، يوضح داوود أن "وزير التربية عباس الحلبي، وعلى غرار العام الماضي، طلب من الجهات المانحة تقديم الدعم لتمويل إجراء الامتحانات، وهي ستفعل من خلال تقديم نحو مليوني دولار أمريكي".