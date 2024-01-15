الإثنين الأزرق.. اليوم هو الأكثر كآبة في العام

وفقا لمعادلة رياضية يصادف، اليوم الإثنين منتصف شهر يناير، اليوم الأكثر حزنًا واكتئابًا في العام، ويطلق عليه "الإثنين الأزرق"، ويصادف سنويا الإثنين الثالث من شهر يناير.

وبحسب موقع "سير إن إنجلش" يعود تحديد هذا التاريخ إلى العام 2005، عندما كلفت شركة "سكاي ترافيل" عالم النفس كليف أرنال، الباحث في جامعة كارديف، بتحديد اليوم الأكثر كآبة في العام، بهدف بيع المزيد من العطلات للجمهور وتحقيق مكاسب تجارية.

واستخدم أرنال صيغة رياضية تأخذ في الاعتبار الطقس والديون والندم في نهاية موسم العطلات.

وفي السنوات الأخيرة، أصبح يوم الإثنين الأزرق شائعا على وسائل التواصل الاجتماعي، إذ تكثر خلاله رسائل التشجيع والنصائح لمواجهة ما يفترض أن يكون اليوم الأكثر حزنًا في العام.

وفي بعض الدول الغربية، تروج الشركات في هذا اليوم، لمنتجات قد تبهجك وتجعل هذا اليوم الكئيب أكثر متعة وفقًا للرياضيات.

وعلى الرغم من الاهتمام الذي حظيت به صيغة أرنال، إلا أن المجتمع العلمي أكد أن الباحث فقد مصداقيته إلى حد كبير باعتبار الإثنين الأزرق ظاهرة حقيقية، مشددين على افتقارها إلى الأدلة التجريبية والدقة العلمية.

ويرى خبراء الصحة العقلية، أن المعادلة الرياضية لا يمكنها التنبؤ بدقة بالاكتئاب وتقلبات المزاج، وأن مثل هذه التبسيطات قد تقلل من تعقيد مشكلات الصحة العقلية.