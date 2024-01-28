"قرية البخور" في فيتنام تغزو إنستغرام (فيديو وصور)

مع اقتراب رأس السنة القمرية الجديدة، اختارت "قرية البخور" في فيتنام مواكبة العصر، إذ دخلت عالم "إنستغرام" لاستقبال الزائرين الراغبين في التقاط صور زاهية لهم وسط الحقول الملونة.

وفي جميع أنحاء الدولة الواقعة جنوب شرق آسيا، تكسب الكثير من العائلات لقمة عيشها من صناعة أعواد البخور من الخيزران، عملاً بمهارات يتم تناقلها من جيل إلى جيل.

لكن في كوانغ فو كاو، قرب العاصمة هانوي (شمال)، أضاف بعض الحرفيين لمسة من الحداثة إلى أسلوبهم المتوارث عبر القرون.