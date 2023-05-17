الذكاء الاصطناعي يجيب.. "من قتل الأميرة ديانا؟"

يبدو أنّ الذكاء الاصطناعي قرر حلّ قضية مقتل الأميرة ديانا بطريقته الخاصة، بعد أن طرح عليه أحد مستخدمي "تيك توك" سؤالا عما إذا كان هناك شخص مسؤول عن وفاتها.

وكانت الأميرة ديانا قد لقيت مصرعها برفقة صديقها المصري عماد الفايد بحادث سيارة في عام 1997 في العاصمة الفرنسية باريس.

وانتشر مقطع فيديو عن إجابة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أجاب على سؤال "تيك توكر" بعرض صور دون أي كلمة، تاركا الإجابة الحاسمة للمشاهد.

وظل الحادث، الذي قتل الأميرة ديانا بعمر 36 عاما، وصديقها، وقتا طويلا، على أنه "قضاء وقدر"، قبل أن يقرر الذكاء الاصطناعي عرض إجابة مختلفة.

ورد بثلاث صور، نشرها موقع مجلة "فورام" البرازيلية، حيث تعود أحدها إلى شبيه ملك بريطانيا تشارلز الثالث، أو ربما أبيه الراحل الأمير فيليب، والثانية لامرأة تشبه الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بينما تُظهر الصورة الثالثة سيارة محطمة، إشارة للتي كانت تقل الأميرة والفايد حين اصطدمت بعمود أسفل جسر "ألما" وسط العاصمة الفرنسية.