الأمير هاري يتهم العائلة المالكة بحجب معلومات عن اختراق هاتفه

وأضاف هاري في إفادة قُدمت قبل دعواه المدنية ضد ناشري صحيفة ديلي ميل، أن العائلة اشترطت عليه عدم تقديم شكوى مطلقًا وعدم توضيح الأمر عند التعامل مع الصحافة.

ومع ذلك، قال هاري: "لقد أدركت أن لدي ادعاء بإمكاني تقديمه، لقد حجبت المؤسسة بلا شك المعلومات عني لفترة طويلة حول قرصنة الهاتف ولم يتضح ذلك إلا في السنوات الأخيرة حيث تابعت مطالبتي بنصائح قانونية مختلفة وتمثيل قانوني".

وذكر الأمير هاري أنه شعر بأن الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف نتائج القضية.