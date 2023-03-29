الأمير هاري يتهم العائلة المالكة بحجب معلومات عن اختراق هاتفه
اتهم دوق ساسكس، الأمير هاري، العائلة المالكة البريطانية بحجب المعلومات عنه حول اختراق هاتفه؛ لأنهم لم يكونوا يريدون أن يقوم بتقديم شكوى.
وقال هاري إن العائلة المالكة شعرت أن رفع دعوى ضد صحيفة "ديلي ميل" سيكون بمثابة فتح علبة من الديدان، على حد قوله.
وأضاف هاري في إفادة قُدمت قبل دعواه المدنية ضد ناشري صحيفة ديلي ميل، أن العائلة اشترطت عليه عدم تقديم شكوى مطلقًا وعدم توضيح الأمر عند التعامل مع الصحافة.
ومع ذلك، قال هاري: "لقد أدركت أن لدي ادعاء بإمكاني تقديمه، لقد حجبت المؤسسة بلا شك المعلومات عني لفترة طويلة حول قرصنة الهاتف ولم يتضح ذلك إلا في السنوات الأخيرة حيث تابعت مطالبتي بنصائح قانونية مختلفة وتمثيل قانوني".
وذكر الأمير هاري أنه شعر بأن الجمهور البريطاني يستحق أن يعرف نتائج القضية.
ومن المقرر أن تنظر جلسة الاستماع التمهيدية للمحكمة العليا التي تستمر أربعة أيام في الحجج القانونية المقدمة ويقرر القاضي ما إذا كان سيتم استمرار القضية أم لا.
وكانت تقارير أشارت بالأمس إلى أن العائلة المالكة البريطانية تجاهلت زيارة الأمير هاري لبريطانيا، بعد أن وصل إلى لندن في زيارة مفاجئة لحضور جلسة استماع في المحكمة ضد صحيفة ديلي ميل لانتهاك الخصوصية.
وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن عائلة هاري ليس لديها أي خطط لمقابلته خلال زيارته السريعة إلى المملكة المتحدة، حيث يعمل والده الملك تشارلز من مبنى "هاي غروف هاوس" في جلوسيسترشاير قبل السفر إلى ألمانيا يوم الأربعاء في زيارة تستغرق ثلاثة أيام.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان من المقرر أن يغادر الملك تشارلز، بريطانيا متوجهًا إلى فرنسا يوم الإثنين الماضي في أول زيارة رسمية له كملك، إلا أنه تم إلغاء الرحلة؛ بسبب أعمال شغب نجمت عن إصلاحات المعاشات التقاعدية.
ويعتقد أن هاري هو أول فرد من العائلة المالكة يحضر جلسة استماع مباشرة في المحكمة منذ إدانة الأميرة آن في محكمة سلاو الابتدائية في عام 2002؛ بسبب قيام كلبها بعض طفلين.