"عقد زواج "طريف" في الهند.. ما بنوده؟

يظن بعض الرجال أن علاقاتهم بأصدقائهم "العُزاب" ستنتهي بمجرد الزواج؛ لأن الصورة النمطية عن المرأة تؤكد أنها لا تفضل أن يتركها زوجها في المنزل، ويخرج برفقة أصدقائه.

من هنا، قرر أصدقاء العريس الهندي "راجو"، تقديم هدية قيّمة له بمناسبة زواجه، إذ جعلوا زوجته "أرشانا" توقع على اتفاقية، تسمح فيها له بقضاء الوقت معهم مساءً، وأنها لن تتصل به وتزعجه.

وفعلًا، وافقت العروس على توقيع العقد، الذي بدا حقيقيًّا بطوابعه وأختامه وتاريخه، وحتى بتواقيع العروس والشهود.

وقالت صحيفة "إنديان تايمز" إن صورة الوثيقة التي سرَّبها عددٌ من المدعوين إلى الزفاف، كشفت عن النص الذي جاء فيه: أسمح لزوجي "راجو" أن يقضي وقتًا مع أصدقائه حتى الساعة التاسعة مساء، وأتعهد بأنني لن أزعجه بمكالماتي خلال تلك الفترة".