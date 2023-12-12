ظروف "مهينة".. حرب غزة تعيد النساء للعصر الحجري

بعد شهرين من الحرب، تواجه الفتيات والنساء الفلسطينيات في قطاع غزة ظروفا "مهينة" خلال الدورة الشهرية، ويجدن أنفسهن مضطرات للاستعاضة بقطع من القماش أو الحفاضات مكان الفوط الصحية.

ومنذ اندلاع الحرب قبل أكثر من شهرين، يواجه الفلسطينيون نقصا شديدا في الغذاء والمياه، حتى مستلزمات النظافة الشخصية، في رفح جنوب القطاع، التي فرّ إليها 1.9 مليون نسمة.

وتروي هالة عطايا (25 عاما)، التي نزحت إلى مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بعد أن غادرت مخيم جباليا: "أقوم بتمزيق ملابس أطفالي أو أي قطع قماش أجدها لاستخدامها كفوط وقت حلول الدورة الشهرية".

وأضافت: "كنت استحم يوميا قبل الحرب، والآن بالكاد أتمكن من الاستحمام مرة كل أسبوعين".

وتشير هالة وهي أم لثلاثة أطفال: "لا توجد فوط نسائية، وإن توفرت فسعرها مرتفع جدا. الأمر لا يطاق".

وكغيرها من النازحين، تتشارك هالة وأطفالها الحمام مع مئات غيرهم. وتنبعث من المراحيض روائح كريهة.

وتصطف النساء في طوابير طويلة في انتظار استخدام الحمامات، بينما الذباب في كل مكان.