فيديو يثير ضجة في الصين.. تعليق عمل أستاذ بتهمة "عبادة الغرب"

قال تشين هونغ يو، الأستاذ المشارك في التعليم بجامعة "هيفي نورمال"، في مقابلة إعلامية، إنه "كان المتحدث في الفيديو".

وأكد أن "خطابه كان يهدف إلى تشجيع الطلاب على استخدام جهودهم الخاصة في تحديد مصيرهم، كي يتمكنوا من اتخاذ خطوات لأجل الأمة والعالم بأسره".

ونوّه البروفسور أيضا، إلى أنه خلال عرضه التقديمي ألقى مزحة بخصوص مواضيع تشمل "الجنس والجنسيات"، متابعا: "بصفتي معلمًا عمل لأكثر من 30 عامًا، أشعر بالذنب الكبير، بسبب سوء الفهم الذي حصل".

وأضاف "تشين" أنه بسبب الكلمة تم إنهاء مهامه في التدريس، وطلبت إدارة الجامعة منه تقديم استقالته. كما تمت إزالة صفحة سيرته الذاتية، التي تشير إلى حصوله على العديد من الأوسمة في مجاله.

وفي سيرته المحذوفة، كان هناك تنويها بأن البروفسور "عضو بارز في الحزب الشيوعي".

وقالت حكومة مقاطعة لوجيانغ في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إن ما كان من المفترض أن يكون خطابًا تحفيزيًا، انتهى باستياء المعلمين والطلاب بسبب "المحتوى غير المناسب".

وأكدت الحكومة أنه تم تشكيل لجنة وفتح تحقيق مع المدرسة بشأن "مدى تدقيقها" للعرض التقديمي الذي قدمه البروفسور، مشددة على أنه "ستتم محاسبة المقصرين".

وأضافت أن لجنة الحزب في الجامعة تدرس أمر تشين.