ولادة وإجهاض وفقد.. نساء السودان وجه آخر للمعاناة

حال "مريم" ليس كحال "شامة الحسن"، التي لم يسعفها الوقت لرؤية وليدها، لأنه فارق الحياة مبكرًا، حيث تبلغ "شامة" من العمر 25 عامًا، وعانت من أعراض الولادة المبكرة حيث النزيف الحاد.

وتقول لـ"إرم نيوز" إن الاشتباكات اندلعت بالقرب من منزلها، وإن محاولاتها للوصول إلى مستشفى رافقها الكثير من المعاناة نتيجة الاشتباكات.

وتضيف: "بعد محاولات عديدة ذهبنا إلى مستشفى ودخلت عملية طارئة، وبعد الخروج من العملية فقدت الجنين.. وضعي الصحي كان غير جيد، حيث تعرضت لفقدان الكثير من الدماء بسبب النزيف".

وأوضحت أن أغلب المستشفيات الرئيسة تقع وسط الخرطوم وهي منطقة النزاعات، ولهذا السبب يصعب الوصول إليها بسهولة.

ولم يسمح الوضع الصحي لشامة بتصويرها.