بنصف دماغ.. أمريكية تعلمت المشي والكلام

نجحت فتاة أمريكية تدعى مورا ليب (16 عاما) من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، في تعلم المشي والكلام، وممارسة رياضة "التنس" بعد سنوات طويلة من إزالة نصف دماغها.

ووفقا لمجلة "بيبول"، خضعت مورا لعملية جراحية دقيقة لإزالة النصف الأيسر من دماغها عندما كان عمرها 9 أشهر فقط.

ورأى الأطباء أن الإجراء ضروري لإنقاذ مورا من آثار جلطة دماغية أصابتها في رحم والدتها، حيث كان من الممكن أن تنتقل إلى الجزء السليم من دماغها، وتسبب عواقب لا رجعة فيها.

وعلى الرغم من أن النصف الأيسر من الدماغ هو المسؤول بشكل كبير عن قدرة الإنسان على المشي والكلام، إلا أن المناطق السليمة يمكنها أن تتولى وظائفها، مما ساعد مورا على العيش حياة كاملة.

ولم تتمكن الفتاة الشابة من تعلم أداء المهام المنزلية العادية فحسب، بل وتمكنت من ممارسة الألعاب الرياضية وتعلم قراءة الكتب والذهاب إلى المدرسة.