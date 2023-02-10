عائلة مصورة فيلم "راست" تقاضي بالدوين

قالت محامية عائلة المصورة السينمائية هالينا هتشينز، الخميس، إن والديها الأوكرانيين وشقيقتها رفعا دعوى مدنية ضد الممثل الأمريكي أليك بالدوين وآخرين بشأن وفاتها عام 2021 في نيو مكسيكو أثناء تصوير فيلم "راست".

ويأتي الإعلان بعد أن وجه المدعي العام في سانتا في اتهاما جنائيا في 31 يناير إلى بالدوين بالقتل غير العمد، متهما إياه بالاستهتار بالسلامة عندما أطلق مسدس كان يحمله رصاصة حية قتلت هتشينز وأصابت مخرج الفيلم جويل سوزا.