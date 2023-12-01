6 وجهات سفر ستنال شهرة واسعة في 2024
في كل عام تبرز وجهات سياحية جديدة تخطف أنظار محبي السفر والمغامرات، ومؤخرا عرض موقع "بزنس إنسايدر" Business Insider قائمة ببلاد سياحية ستنال شهرة واسعة في عام 2024، أبرزها:
بليز
دولة صغيرة في أمريكا الوسطى، تتمتع بشواطئها البيضاء وغاباتها الاستوائية. وباعتبارها موطنا لحاجز بليز المرجاني، سيجد محبو الغطس والغوص الكثير من النشاطات الممتعة فيها.
ويمكن للسياح أيضا الاطلاع على آثار حضارة المايا والاقتراب من الطيور والقرود المحلية.
تنزانيا
على الرغم من أن كينيا تعد من الوجهات الشعبية لرحلات السفاري الأفريقية، إلا أن السياح يحولون أنظارهم هذا العام إلى جارتها تنزانيا.
من الشواطئ إلى قمة جبل كلمنجارو، لدى تنزانيا الكثير لتقدمه للسياح المحبين للمغامرات.
ويوصى خبراء السفر السياح بزيارة حديقة "سيرينجي" الوطنية، التي تبلغ مساحتها نحو 550 كم مربع، والتي تضم مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية.
لاوس
تقع لاوس في قلب شبه جزيرة الهند الصينية، وهي دولة غير ساحلية، وتعد موطنا للمعابد والشلالات الرائعة والقرى الصغيرة العريقة.
ويتدفق في لاوس نهر ميكونغ عبر مناظر طبيعية خلابة، وتتميز بمواقعها التراثية وأراضيها غير المستكشفة.
فنلندا
يميل السياح إلى زيارة المضائق النرويجية أو ستوكهولم بالسويد، إلا أن فنلندا سرقت الأضواء مؤخرا بكونها وجهة رائعة لمحبي السفر إلى بلدان الشمال الأوروبي.
وفي فصل الشتاء، تحتضن فنلندا أفضل وجهات التزلج عبر الريف. وتحظى حمامات الساونا الخارجية فيها بشعبية كبيرة أيضًا.
وتضم العاصمة هلسنكي العديد من المطاعم الجذابة، وفيها متحف فني عالمي المستوى، يجب عليك زيارته.
جزيرة باروس
تجتذب جزيرتا ميكونوس وسانتوريني في اليونان أكبر عدد من الحشود سنويا، لكن باروس هي الوجهة الأكثر هدوءًا.
ويقول خبراء السفر، إن عدم وجود مطار دولي في الجزيرة يجعلها وجهة هادئة، إلا أن فنادقها الجديدة والأنيقة وحياتها الليلية تجذب هذا العام المزيد من السياح
سلوفينيا
تقع سلوفينيا بين إيطاليا وكرواتيا، وتتميز بمناظرها الخلابة، التي تمتد من وادي سوكا إلى جبال الألب.
تتميز البلاد بمسطحاتها المائية، وكنائسها وكاتدرائياتها العريقة، التي يجب عليك زيارتها.