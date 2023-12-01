6 وجهات سفر ستنال شهرة واسعة في 2024

تنزانيا

على الرغم من أن كينيا تعد من الوجهات الشعبية لرحلات السفاري الأفريقية، إلا أن السياح يحولون أنظارهم هذا العام إلى جارتها تنزانيا.

من الشواطئ إلى قمة جبل كلمنجارو، لدى تنزانيا الكثير لتقدمه للسياح المحبين للمغامرات.

ويوصى خبراء السفر السياح بزيارة حديقة "سيرينجي" الوطنية، التي تبلغ مساحتها نحو 550 كم مربع، والتي تضم مجموعة متنوعة من المناظر الطبيعية.