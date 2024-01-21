خيانة واحتيال.. قصة جديدة للشاب المصري الذي تزوج ثمانينية (صور)

بعد تصدره عناوين الأخبار لزواجه من أمرأة ثمانينية تكبره بعشرات السنوات، عاد الشاب المصري المقيم في بريطانيا محمد إبراهيم للمشهد، مؤخرًا، بقصة أخرى مثيرة للجدل.

وفي التفاصيل، كشفت البريطانية أنجيلا روجرز (61 عامًا) أنها تعرضت للاحتيال والخيانة من "إبراهيم"، الذي ظنت أنها وجدت حب حياتها عندما التقت به.

وقالت أنجيلا لصحيفة "ديلي ميرور" البريطانية إن علاقتها بمحمد إبراهيم (39 عامًا) بدأت بعد أسابيع قليلة من انفصاله عن العجوز آيريس جونز (83 عامًا)، إلا أنها صُدمت عندما اكتشفت أنه يراسل امرأة أخرى متقاعدة تبلغ من العمر 69 عامًا.

وأكدت أنجيلا أنها أعطت "إبراهيم" أكثر من 5000 جنيه إسترليني (ما يعادل 6300 دولار)، بعد أن طلب منها المال لحل قضية طلاقه من العجوز جونز، حتى يتمكن من الزواج منها.

وأشارت الضحية إلى أن الشاب المصري عرض عليها الزواج مرتين دون شراء خاتم، مؤكدة أن لديه "نية سيئة تجاه النساء الأكبر سنًا".