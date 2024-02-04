خطة جديدة لمكافحة الانتحار في إسبانيا

أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية، مونيكا غارسيا، إطلاق خطة إجراءات محددة لمكافحة الانتحار في البلاد، وفقاً لموقع "إنفوباي" الإخباري.

وقالت غارسيا إن الخطة عبارة عن مشروع متوسط الأجل، ستتم مناقشته خلال جلسة للمجلس التشريعي، ومن شأنه أن يوسع السياسات التي صممتها الحكومة السابقة.

وبحسب الموقع، أكدت الوزيرة أن التركيز سيكون على الشباب، فقد كشفت أحدث البيانات الإجمالية عن ترسيخ الانتحار كسبب أول للوفاة، بعد حوادث المرور.

وأضاف الموقع أن الخطوط الأكثر وضوحاً للتقدم في الحد من حالات الانتحار تتلخص في الاستثمار بعلماء النفس والأطباء النفسيين في مجال الصحة العامة، إذ تسجل إسبانيا واحدة من أدنى النسب في أوروبا.

وأشار الموقع إلى أن الهدف الأول للخطة هو الاستجابة لقلق اجتماعي يتمثل في زيادة الوعي بشأن ظاهرة الانتحار، خاصة لدى الشباب، إذ إنه في عام 2022، انتحر أكثر من 4 آلاف شخص في إسبانيا.

كما لفت الموقع إلى أنه، حتى الآن، يتم تقسيم الأشخاص الذين ينتحرون في إسبانيا بناءً على خمسة تقسيمات؛ العمر والجنس والمجتمع المستقل والطريقة المستخدمة والشهر الذي انتحروا خلاله.

ولأنه لا يتم التطرق إلى نوع الوظيفة أو الراتب أو الحالة الاجتماعية، فإن هذا الأمر لا يتيح للخبراء إجراء تحليل دقيق حتى تكتمل مصادر البيانات.