السعودية.. احتفاء بإنجاز 50 مليون ساعة عمل "دون إصابات" في "الدرعية"

احتفلت شركة "الدرعية" السعودية، إحدى المشاريع الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة، بإنجازها 50 مليون ساعة عمل "دون إصابات" في كافة مشاريعها.

يأتي ذلك الإنجاز من شركة "الدرعية" نتيجة التزامها بتطبيق كافة المعايير الصحية والسلامة المهنية رغم وجود قوى عاملة يومية تتجاوز 21 ألف عامل يستخدمون أكثر من 1100 قطعة من المعدات الثقيلة.

وقالت الشركة إنه "وفقًا لأعلى معايير ومقاييس السلامة العالمية، يتم بناء كل لبنة في الدرعية تبعًا لشروط أرسى قواعدها فريق السلامة المهنية، لتكون مقياسًا على جودتها".