"مطعم الحب".. مبادرة لإطعام فاقدي السند في تونس (فيديو إرم)

وتتولى تلك الجمعية إدارة المطعم، حيث يتم إعداد الأطباق التي تتضمن مختلف الأكلات المتداولة، ويتجند الجميع تطوعًا لتحضير الوجبات لفاقدي المأوى.

وتقول الناشطة في الجمعية هبة الشاهد، لـ"إرم نيوز"، إن "هذا المطعم اجتماعي، ويتولى خلال الفترة الصباحية تقديم وجبات للزبائن، وبداية من الساعة السابعة مساء يتولى توزيع الوجبات على فاقدي المأوى، حيث يتم إعداد بين 50 و60 طبقًا بشكل يومي".

ويتولى متطوعو الجمعية توزيع تلك الأطباق على "فاقدي المأوى" وسط العاصمة تونس والأحياء القريبة منها، وتمتد التحضيرات على كامل أيام الأسبوع، بمشاركة المتطوعين، وبعض زبائن المطعم الذين تبنوا الفكرة وأعجبوا بها وأصبحوا شركاء في هذا الفعل الإنساني.