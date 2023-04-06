شهر رمضان في مقدونيا الشمالية.. أجواء عامرة بالروحانية

تتمتع جمهورية مقدونيا الشمالية، التي تقع وسط شبه جزيرة البلقان في جنوب شرق أوروبا، بأجواء روحانية مختلفة في شهر رمضان المبارك، حيث تكتسي المنازل بالأنوار والفوانيس والزينة، احتفالاً بالشهر الكريم، وفقاً لرئيس الجمعية الثقافية والخيرية "آرت" في مقدونيا الشمالية، نصرت رمضان.

ويضيف نصرت رمضان، لـ"إرم نيوز": "ارتبطت مدن مقدونيا بعادات وتقاليد خلال الشهر الفضيل، عبر مشاهد حية رمضانية يعيشها المجتمع المقدوني كل عام بكل سرور وحماس".