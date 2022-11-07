زاهي حواس لـ"إرم نيوز": أطالب بتوحيد الأذان.. و"اللي مش عاجبه مبيفهمش"
علق عالم الآثار المصري زاهي حواس على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة حول انزعاج السياح من أصوات الأذان في مصر، موضحًا أنه ما زال متمسكا برأيه وأن من لا يعجبه ذلك "مبيفهمش".
وقال حواس، في تصريحات هاتفية لـ"إرم نيوز"، اليوم الاثنين: "أنا طالبت بأذان موحد. مينفعش 20 واحد يعملوا أذان في نفس الوقت ده (هذا) تلوث سمعي".
وتابع: "مينفعش أكون في معبد الأقصر وسبعين واحد بيأذن في نفس الوقت".
وردا على ما طرح في مواقع التواصل الاجتماعي من أن حواس لم ينتقد أصوات أجراس الكنائس في البلاد التي يزورها خارج مصر، والتي لم يدع أحد أنها تزعج السياح، قال الأثري المصري: "أجراس الكنائس بتضرب مرة واحدة ومفهاش (ليس فيها) تلوث سمعي".
ووجه حواس رسالة لمنتقديه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "هذا رأيي، واللي مش عاجبهم يضربوا دماغهم في الحيط.. اللي مش عاجبه كلامي مبيفهمش".
واعتبر حواس أن انتقاده لموضوع تعدد أصوات الأذان في وقت واحد يتماشى مع رأي الداعية المصري الراحل محمد متولي الشعراوي.
وكان عالم الآثار المصري أثار جدلا واسعا بعدما قال في تصريحات تلفزيونية قبل أيام إن صوت الأذان خارج المسجد مزعج للسياح.
وأضاف، في لقاء على فضائية صدى البلد المصرية: "ليه الأذان اللي بره الجامع؟! اعمل الأذان اللي جوه، وأي حد متدين ميقولش أزعج الناس، ده إزعاج للناس، أنا عارف ميعاد الصلاة أروح أصلي في الجامع، ده شكوى بيشتكي منها السياح، ومش موجود في أي حتة في الدنيا غير عندنا".