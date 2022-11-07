زاهي حواس لـ"إرم نيوز": أطالب بتوحيد الأذان.. و"اللي مش عاجبه مبيفهمش"

علق عالم الآثار المصري زاهي حواس على الجدل الذي أثارته تصريحاته الأخيرة حول انزعاج السياح من أصوات الأذان في مصر، موضحًا أنه ما زال متمسكا برأيه وأن من لا يعجبه ذلك "مبيفهمش".

وقال حواس، في تصريحات هاتفية لـ"إرم نيوز"، اليوم الاثنين: "أنا طالبت بأذان موحد. مينفعش 20 واحد يعملوا أذان في نفس الوقت ده (هذا) تلوث سمعي".

وتابع: "مينفعش أكون في معبد الأقصر وسبعين واحد بيأذن في نفس الوقت".

وردا على ما طرح في مواقع التواصل الاجتماعي من أن حواس لم ينتقد أصوات أجراس الكنائس في البلاد التي يزورها خارج مصر، والتي لم يدع أحد أنها تزعج السياح، قال الأثري المصري: "أجراس الكنائس بتضرب مرة واحدة ومفهاش (ليس فيها) تلوث سمعي".

ووجه حواس رسالة لمنتقديه على وسائل التواصل الاجتماعي قائلا: "هذا رأيي، واللي مش عاجبهم يضربوا دماغهم في الحيط.. اللي مش عاجبه كلامي مبيفهمش".