مصر.. اختفاء عادات وأطعمة رمضانية بسبب الأزمة الاقتصادية

الغلاء فاق الحد

تقول منى علي، 65 عاما، التي كانت موظفة بالضرائب العامة، إن المظاهر الرمضانية لم تعد موجودة مثل السابق بسبب غلاء الأسعار، ولم يعد الود موجودا بين الناس مثل السابق، بحسب قولها.

وأضافت، في تصريحات خاصة لـ "إرم نيوز": "قديما كنا نرى زينة الشوارع قبل رمضان بشهر تقريبا، وكنا نرى السعادة على وجوه الجميع، والخير كان كثيرا، فضلا عن موائد الرحمن التي كان يطبخ فيها جميع أنواع الأطعمة من لحوم وخضار وحلوى، أما الآن فلم تعد موجودة، وإن وجدت فهي عبارة عن عصير فقط".

واستطردت: "كنت في السابق أستعد لشهر رمضان، بشراء لحوم وأسماك تكفي شهرا، وحلويات، وياميش عبارة عن فستق ولوز وعين جمل، وتمر وقراصيا، وكل هذا بمرتب شهر واحد، أما الآن فهذه الأشياء إن فكرت بشرائها، ستحتاج جمع معاشي لمدة سنة وأكثر".

واختتمت حديثها: "كل شيء اتغير، وأصبح شهر رمضان مثل بقية الشهور، حتى أن الود بين الجيران لم يعد مثل السابق، فكنا نتبادل الأطباق، فترى العمارة بأكملها تأكل من الطعام نفسه، حتى أننا كنا نسمي هذه العادة بـ "الطبق الدوّار"؛ بسبب دوران الطبق على كل الجيران، ولكن بسبب غلاء الأسعار، لم يعد يستطيع أحد أن يلبي احتياجات منزله".