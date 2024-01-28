ريم الخويطر.. أول مهندسة سعودية تدخل عالم ناقلات النفط العملاقة

نجحت مهندسة الميكانيك السعودية، ريم الخويطر، في اختراق قطاع ناقلات النفط العملاقة، لتكون أول سعودية تدخل المجال الذي يهيمن عليه الرجال، وتحصد جائزة تميز فيه.

وتعمل الخويطر في شركة البحري السعودية التي تمتلك ناقلات نفط عملاقة، في أكبر مصدّر للخام في العالم.

وحضر اسم الخويطر بجانب اسم شركتها في دبي، حيث حصلت "البحري وموظفتها على جوائز في المؤتمر البحري الدولي في دبي (شيب تك 2024).

وكرّم المؤتمر الشابة السعودية، ومنحها جائزة "الشابة المتميزة"، لتسجل اسمها في قائمة أول النساء اللاتي ينضممن لقطاع النقل البحري ويسجلنَّ بصمة فيه.

واحتفت شركة "البحري" بموظفتها السعودية الخويطر، ونشرت على حسابها الرسمي في "إكس"، (تويتر سابقاً)، صورة لتكريمها، وقالت إنها تفخر بحصولها على "جائزة (الشابة المتميزة للعام) ضمن حفل توزيع جوائز (شيب-تك) 2024، والتي تعكس جهودها الواضحة والمتميزة".