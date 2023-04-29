بعد 10 سنوات من الفراق.. الطفلة السورية حلا تلتقي والدها في الأردن
بعد مرور 10 سنوات على الفراق، ورحلة شاقة من سوريا إلى تركيا، التقت الطفلة السورية حلا البالغة من العمر 13 عاما مع والدها في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المعنية في البلاد.
وفي التفاصيل، ترك والد الطفلة حلا ابنته في سوريا عند عمها الذي توفي بعد فترة من الزمن، لتبقى مع زوجة أبيها، التي سافرت بها إلى تركيا، حيث عاشت هناك عدة سنوات ظلت خلالها على تواصل مع والدها في الأردن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وقالت الوكالة إن والد حلا، الذي يعيش في محافظة المفرق شمال البلاد مع والدته (جدة حلا)، تواصل في عام 2019 مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عمان لمساعدته في لم شمله مع ابنته.
بعد ذلك بدأت اللجنة بالتعاون مع الهلال الأحمر الأردني، بالتواصل مع الهلال الأحمر التركي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للم شمل الأب وابنته.
وأعرب والد الطفلة وابنته بعد عناق مطول في المطار عن شكرهم لكل من ساهم في لم شملهما، وتحقيق حلم طال انتظاره.