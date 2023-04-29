بعد 10 سنوات من الفراق.. الطفلة السورية حلا تلتقي والدها في الأردن

بعد مرور 10 سنوات على الفراق، ورحلة شاقة من سوريا إلى تركيا، التقت الطفلة السورية حلا البالغة من العمر 13 عاما مع والدها في مطار الملكة علياء الدولي في العاصمة الأردنية عمان، اليوم السبت، بالتعاون مع الجهات المعنية في البلاد.

وفي التفاصيل، ترك والد الطفلة حلا ابنته في سوريا عند عمها الذي توفي بعد فترة من الزمن، لتبقى مع زوجة أبيها، التي سافرت بها إلى تركيا، حيث عاشت هناك عدة سنوات ظلت خلالها على تواصل مع والدها في الأردن، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).