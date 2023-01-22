السودان.. ما قصة المرأة "الحكامة" التي تقود الرجال إلى "المهالك"؟

وأوضح أن الشاب المتوفى كان صغير السن لا يتجاوز عمره 18 عاماً، وقد تجاهلته "الحكامة" لهذا السبب، ولكنه فاجأ الجميع بردة الفعل العنيفة.

ومن العادات الشعبية في "رقصة النقارة" التي يذخر بها تراث قبيلة الرزيقات في غرب السودان، أن تجد الفتيات يرقصن مع الشباب على وقع النقارة والأغاني الموسيقية الموزونة التي يرددها الجميع.

يشار إلى أن "الحكامة" كان لها دور سلبي في تأجيج الصراعات القبلية بإقليم دارفور، حيث دفعت بـ"أشعارها" الرجال إلى حروب ثأرية وصلت حتى بطون القبيلة الواحدة، وسط مجتمع يوصف بأنه "يعاني الجهل".

وفي أجواء الحرب تشدو "الحكامة" بأشعار تحض قومها على الثأر ومواصلة الحرب لاستئصال شأفة العدو، لكن محمد صالح البشر، يبرئ "الحكامة" من التورط في تأجيج الحرب، ويقول إنها تتفاعل مع الأجواء السائدة إن كانت سلماً أو حرباً.

وأضاف أن "الحكامة"، تعمل فقط على "تعزيز القيم الحميدة في المجتمع كالشهامة، والفروسية، والكرم" وغيرها، بينما تخلق الحروب جهات أخرى تستغل "الحكامة" في تأجيجها، على حدّ قوله.