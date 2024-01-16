إسبانيا.. الرجال يعتقدون أن تعزيز مساواة المرأة يشكل تمييزًا ضدهم

أفاد تقرير صادر عن "رابطة الدول المستقلة" أمس الاثنين، حول "المساواة بين الرجل والمرأة"، بأن 44% من الرجال الإسبان يعتقدون أن إسبانيا قد قطعت "شوطًا طويلًا" في تعزيز مساواة المرأة، حتى أصبح الرجال الآن عرضةً "للتمييز".

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "20 مينتوس"، فإن هذا الاعتقاد أكبر إلى حد ما بين الشباب، إذ إنَّ ما يقرب من 52% من الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 سنة يقرون بذلك.

وعلاوة على ذلك، يرى 7 من كل 10 إسبان أن أوجُه عدم المساواة بين الرجل والمرأة أصبحت الآن أقل بكثير مما كانت عليه قبل عشر سنوات، رغم أن 22.4% من النساء يؤكدن أنه لا شيء تغيّر في العقد الماضي، وأنهن ما زلن يواجهن عدم المساواة.

وأضاف التقرير أن الفرق في المناصب بين الجنسين يتسع عند السؤال عن جوانب أخرى، مثل: الرواتب، وإمكانية الترقية في العمل، أو الوصول إلى مناصب إدارية.

وتعتقد 67.8% من النساء أن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة إليهن عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى منصب إداري، أي ما يقرب من 20 نقطة أكثر من الرجال.

كما لفت التقرير إلى أن 72.5% من النساء يعتقدن أنهن الأكثر حرمانًا عندما يتعلق الأمر بالجمع بين العمل والحياة الأسرية، بينما تنخفض النسبة إلى 58.5% لدى الرجال.